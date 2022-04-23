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Прострочені антибіотики та розпочаті мазі: волонтер показала, яка гумдопомога іноді приходить Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Прострочені антибіотики та розпочаті мазі: волонтер показала, яка гумдопомога іноді приходить Україні Новина оновлена 23 квітня 2022, 16:56

Волонтер показала, що іноді приходить у посилках із гуманітаркою.

Багато країн Заходу після початку військового вторгнення росії почали передавати Україні гуманітарну допомогу, у тому числі й від своїх громадян. Однак деякі посилки у волонтерів викликають не слова подяки, а обурення, особливо коли це стосується медичних засобів.

Своєю історією поділилася волонтерка Юлія Гончарова у своєму Фейсбуку.

"От, друзі, іноземна гуманітарна допомога. Ми вже писали про те, що, можливо, саме українським діткам, народженим у підвалах під бомбардуваннями, підійдуть антибіотики з терміном придатності 2015 року з точки зору тих, хто цю допомогу збирає, везе, передає. А українським військовим підійдуть майже використані та порожні протигрибкові мазі, ну і по 2-3 таблетки з пачки омепразолу їм теж вистачить для лікування та підняття бойового духу їх поранених шлунків", — написала вона.

Волонтер згадала, що у 2015 році вони також отримували західну допомогу з простроченими бинтами та брудними ковдрами, а тепер це почалося знову.

Втім, вона пояснила, що в Європі утилізація зношеного одягу та прострочених медикаментів є дорогим задоволенням, а тому багато хто користується можливістю "зробити добру справу", а заодно і позбутися непотрібних речей

Оприлюднені фото викликали бурхливу реакцію в мережі, зокрема, інші волонтери повідомили, що таке зустрічається дуже часто.

Як повідомлялося раніше, журналіст Максим Іванов розповідав, як мешканка Харкова звинуватила волонтера у тому, що той повільно доставляв гуманітарну допомогу.

Теги:
#Україна #Волонтери #Росія #Допомога
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