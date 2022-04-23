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Просроченные антибиотики и начатые мази: волонтер показала, какая гумпомощь иногда приходит Украине

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Просроченные антибиотики и начатые мази: волонтер показала, какая гумпомощь иногда приходит Украине Новость обновлена 23 апреля 2022, 16:56

Волонтер показала, что иногда приходит в посылках с гуманитаркой.

Многие страны Запада после начала военного вторжения россии начали передавать Украине гуманитарную помощь, в том числе и от своих граждан. Однако некоторые посылки у волонтеров вызывают не слова благодарности, а возмущение, особенно, когда это касается медицинских средств.

Своей историей поделилась волонтер Юлия Гончарова в своем Фейсбук.

"Вот, друзья, иностранная гуманитарная помощь. Мы уже писали о том, что, возможно, именно украинским деткам, рожденным в подвалах под бомбежками, подойдут антибиотики со сроком годности 2015 года, с точки зрения тех, кто эту помощь собирает, везет, передает. А украинским военным подойдут почти использованные и пустые противогрибковые мази, ну и по 2-3 таблетки из пачки омепразола им тоже хватит для лечения и поднятия боевого духа их раненых желудков", — написала она.

Волонтер вспомнила, что в 2015 году они так же получали западную помощь с просроченными бинтами и грязными одеялами, а теперь это началось опять.

Впрочем, она объяснила, что в Европе утилизация изношенной одежды и просроченных медикаментов является дорогим удовольствием, а потому многие пользуются возможностью "сделать доброе дело", а заодно и избавиться от ненужных вещей

Обнародованные фото вызвали бурную реакцию в сети, в частности другие волонтеры сообщили, что такое встречается весьма часто.

Как сообщалось ранее, журналист Максим Иванов рассказывал, как жительница Харькова обвинила волонтера в том, что тот медленно доставлял гуманитарную помощь.

Теги:
#Украина #Волонтеры #Россия #Помощь
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