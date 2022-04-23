Гідне покоління зростає: хлопчик з Волині облаштував удома блокпост та став героєм соцмереж (відео)

Блокпост хлопчика з Волині вразив навіть військових

Десятирічний хлопчик із Любомля (Волинська область) облаштував у дворі свого будинку блокпост та підкорив мережу.

Кадрами "бойових буднів" він ділиться у своєму профілі в ТікТок.

Хлопця звуть Іван Смолинець і він мріє у майбутньому стати військовослужбовцем ЗСУ. На своїх відео він показує свою базу, на якій є "вогнева позиція", окоп, шлагбаум, бомбосховище і навіть свій військовополонений.

Якось на його відео звернули увагу українські військовослужбовці та приїхали до нього з подарунками.

Його мама розповіла, що їхній візит став справжньою несподіванкою для сім’ї, а хлопчик взагалі був шокований.

"Вони поспілкувалися, подякували, що такі відео хороші знімає", — сказала вона.

Військові подарували Смолинцю польову буржуйку та військовий казанок, у якому тепер хлопчик із друзями готують армійську кашу.

Як повідомлялося раніше, мережа зворушила історія 10-річної дівчинки із Сумської області, у якої росіяни під час окупації забрали мобільний телефон. Втім, пізніше окупант попався українським захисникам і спробував розповісти, що рожевий телефон зі стразами насправді є його особистим. У списку контактів збереглися номери батьків дівчинки, після чого юну власницю телефону знайшли та повернули вкрадене.