Достойное поколение растет: мальчик с Волыни обустроил дома блокпост и стал героем соцсетей (видео)

Блокпост мальчика из Волыни впечатлил даже военных

Десятилетний мальчик с Любомля (Волынская область) обустроил во дворе своего дома блокпост и покорил сеть.

Кадрами "боевых будней" он делится в своем профиле в ТикТок.

Парня зовут Иван Смолинец и он мечтает в будущем стать военнослужащим ВСУ. На своих видео он показывает свою базу, на которой есть "огневая позиция", окоп, шлагбаум, бомбоубежище и даже свой военнопленный.

Однажды на его видео обратили внимание украинские военнослужащие и приехали к нему с подарками.

Его мама рассказала, что их визит стал настоящей неожиданностью для семьи, а мальчик и вовсе был шокирован.

"Они пообщались, поблагодарили, что такие видео хорошие снимает", — сказала она.

Военные подарили Смолинцу полевую буржуйку и военный котелок, в котором теперь мальчик с друзьями готовят армейскую кашу.

Как сообщалось ранее, сеть растрогала история 10-летней девочки из Сумской области, у которой россияне во время оккупации забрали мобильный телефон. Впрочем, позже оккупант попался украинским защитникам и попытался рассказать, что розовый телефон со стразами на самом деле его личный. В списке контактов сохранились номера родителей девочки, после чего юную владелицу телефона нашли и вернули украденное.