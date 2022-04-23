Достойное поколение растет: мальчик с Волыни обустроил дома блокпост и стал героем соцсетей (видео)
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Блокпост мальчика из Волыни впечатлил даже военных
Десятилетний мальчик с Любомля (Волынская область) обустроил во дворе своего дома блокпост и покорил сеть.
Кадрами "боевых будней" он делится в своем профиле в ТикТок.
Парня зовут Иван Смолинец и он мечтает в будущем стать военнослужащим ВСУ. На своих видео он показывает свою базу, на которой есть "огневая позиция", окоп, шлагбаум, бомбоубежище и даже свой военнопленный.
Однажды на его видео обратили внимание украинские военнослужащие и приехали к нему с подарками.
Его мама рассказала, что их визит стал настоящей неожиданностью для семьи, а мальчик и вовсе был шокирован.
"Они пообщались, поблагодарили, что такие видео хорошие снимает", — сказала она.
Военные подарили Смолинцу полевую буржуйку и военный котелок, в котором теперь мальчик с друзьями готовят армейскую кашу.
@ivan007__16 #ляпота ♬ оригінальний звук - Ivan
@ivan007__16 #охраняю ♬ оригинальный звук - Ivan
Как сообщалось ранее, сеть растрогала история 10-летней девочки из Сумской области, у которой россияне во время оккупации забрали мобильный телефон. Впрочем, позже оккупант попался украинским защитникам и попытался рассказать, что розовый телефон со стразами на самом деле его личный. В списке контактов сохранились номера родителей девочки, после чего юную владелицу телефона нашли и вернули украденное.
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