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Статус учасника бойових дій дадуть не всім: у Мінветеранів пояснили важливий нюанс

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Посвідчення УБД Новина оновлена 24 квітня 2022, 19:25
Посвідчення УБД

У Мінветеранів пояснили, хто набуде статусу УБД

Статус учасника бойових дій (УБД) видаватиме не всім добровольцям, а лише тим, що безпосередньо брали участь у відбитті вторгнення російської окупаційної армії.

Про це проінформувала міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, повідомляє пресслужба Мінветеранів.

За її словами, у дні ухвалення цього закону ніхто не знав, де розгортатиметься театр бойових дій, а тому це право було реалізовано по всій Україні.

"Однак відповідно до Порядку надання статусу отримають його лише ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях", — сказала Лапутіна.

Міністр додала, що при відомстві діятиме спеціальна комісія, яка займатиметься цим питанням за підтримки представників сектору безпеки та оборони.

Таким чином, отримати статус УБД зможе будь-який український захисник, який брав участь у бойових діях у складі добровольчих формувань у складі ТРО або територіальних громад.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на 24 квітня найважчі бої відбуваються у східних та південних областях нашої країни. Зокрема запеклі битви ведуться біля населених пунктів Попасна та Рубіжне.

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#Україна #УБС
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