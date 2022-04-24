Укр

Статус участника боевых действий дадут не всем: в Минветеранов объяснили важный нюанс

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Удостоверение УБД Новость обновлена 24 апреля 2022, 19:25
Удостоверение УБД

В Минветеранов объяснили, кто получит статус УБД

Статус участника боевых действий (УБД) будут выдавать не всем добровольцам, а лишь тем, которые непосредственно принимали участие в отражении вторжения российской оккупационной армии.

Об этом проинформировала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, передает пресс-служба Минветеранов.

По ее словам, в дни принятия этого закона никто не знал, где будет разворачиваться театр боевых действий, а потому это право было реализовано по всей Украине.

"Однако в соответствии с Порядком предоставления статуса получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях", — сказала Лапутина.

Министр добавила, что при ведомстве будет действовать специальная комиссия, которая будет заниматься этим вопросом при поддержке представителей сектора безопасности и обороны.

Таким образом получить статус УБД сможет любой украинский защитник, участвовавший в боевых действиях в составе добровольческих формирований в составе ТРО или территориальных общин.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 24 апреля наиболее тяжелые бои проходят в восточных и южных областях нашей страны. В частности ожесточенные сражения ведутся возле населенных пунктов Попасная и Рубежное.

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