"Нова пошта" змінила умови роботи на Київщині: як і де можна буде отримати посилки

"Нова пошта" частково змінила правила роботи в кількох населених пунктах країни

"Нова пошта" повідомила про відновлення роботи відділень у Київській області. Вже з 15 травня майже всі відділення установи, які були закриті через бойові дії, знову працюватимуть.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі повідомив співзасновник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк.

"Вже до 1 травня масово відкриємось у Київській області, а з 15 травня тут працюватиме майже вся мережа", – йдеться в тексті публікації.

За його словами, частина відділень працюватимуть на інших локаціях, адже переважна більшість точок були розбиті російськими окупантами. Нові адреси можна буде знайти на офіційному сайті установи.

Графік роботи

Окрім того, Поперешнюк додав, що у звільнених від росіян Ірпені та Бучі деякі відділення вже встигли відновити свою роботу.

У пресцентрі "Нової пошти" також уточнили, що вже з понеділка, 25 квітня, на території звільненого Ірпеня до повноцінної роботи повернулися вже чотири відділення. Також роботу відновили два відділення у Макарові. У Бучі та Колонщині – по одному.

Вищевказані точки поштових відправлень працюють без вихідних днів з понеділка по п'ятницю — з 10:00 до 17:00 години. У суботу та неділю — з 9:00 до 18:00 години.

Кур'єрська доставка

Станом на сьогоднішній день "Нова пошта" поновила послугу "кур'єрської доставки" у Київській області. Відтепер нею можуть скористатися жителі таких міст регіону:

Буча,

Ірпінь,

Стоянка,

Гостомель,

Макарів та Макарівський район.

Варто відзначити, що під час комендантської години послуга є недоступною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Нова пошта" запустила нову послугу для українців, за допомогою якої українці можуть надсилати речі до однієї з 24 країн Європи.