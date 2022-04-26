У роботі Київстару стався збій: що відомо

У компанії заявили, що роботи з відновлення зв’язку вже ведуться

У роботі одного з найбільших українських мобільних операторів "Київстар" стався масштабний збій у роботі, який відчули користувачі у багатьох областях України. У компанії повідомили, що знають про проблему і її вирішують.

Про це поінформувала пресслужба Київстару у твіттер.

Найбільша кількість скарг надійшла із західної України, але проблеми відчувалися й у мешканців Кривого Рогу, Мелітополя, Києва та Чернігівської області.

Користувачі скаржаться на те, що мережа не працювала орієнтовно протягом кількох годин, тобто була відсутня можливість здійснювати дзвінки, писати СМС та користуватися мобільним інтернетом.

"Друзі, знаємо про аварію. Вже все лагодимо. Зачекайте трохи і все буде добре", — сказано в повідомленні "Київстару".

Там також додали, що стався збій у роботі їхніх сервісів, а також пообіцяли компенсацію всім клієнтам, які зіткнулися із незручностями.

Як повідомлялося раніше, три українські мобільні оператори підписали спільну заяву з 24 операторами ЄС для забезпечення доступного та безкоштовного роумінгу для міжнародних дзвінків між Євросоюзом та Україною, щоб забезпечити біженців стабільним зв’язком з будинком.