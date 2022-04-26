В работе Киевстара произошел сбой: что известно

В компании заявили о том, что работы по восстановлению связи уже ведутся

В работе одного из крупнейших украинских мобильных операторов "Киевстар" произошел масштабный сбой в работе, который ощутили пользователи во многих областях Украины. В компании сообщили, что знают о проблеме и как раз ее решают.

Об этом проинформировала пресс-служба Киевстара в твиттер.

Наибольшее количество жалоб поступило из западной Украины, но проблемы ощущались и в жителей Кривого Рога, Мелитополя, Киева и Черниговской области.

Пользователи жалуются на то, что сеть не работала ориентировочно в течение пары часов, то есть отсутствовала возможность совершать звонки, писать СМС и пользоваться мобильным интернетом.

"Друзья, знаем об аварии. Уже все чиним. Подождите немного и все будет хорошо", — сказано в сообщении "Киевстара".

Там также добавили, что произошел сбой в работе их сервисов, а также пообещали компенсацию всем клиентам, которые столкнулись с неудобствами.

Как сообщалось ранее, три украинских мобильных оператора подписали совместное заявление с 24 операторами ЕС для обеспечения доступного и бесплатного роуминга для международных звонков между Евросоюзом и Украиной, чтобы обеспечить беженцев стабильной связью с домом.