На українців чекає неприємний погодний сюрприз: де очікувати заморозків найближчим часом
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Відчутно похолоднішає у північних та західних регіонах
На найближчі кілька днів, 29-30 квітня, погода підготувала українцям неприємний та навіть небезпечний сюрприз. Одразу у декількох регіонах у нічний час очікується різке похолодання та заморозки на ґрунті.
Про це у четвер, 28 квітня, повідомляє "Укргідрометцентр".
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"Вночі 29-30 квітня у північних, західних, 30 квітня і центральних областях на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий)", — попереджають синоптики.
Відчутно похолоднішає у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Волинській областях. На решті території України заморозків не прогнозується.
За даними Укргідрометцентру, у найближчі кілька днів погода в Україні помітно зіпсується — крім заморозків очікуються також дощі, а місцями будуть грози та пориви вітру.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура у більшості регіонів не буде підійматися вище +18…+21. Останній місяць весни не порадує і сонячними днями, а ось чого вистачатиме, так це опадів, особливо в останні два тижні.
Крім того, дізнайтеся, що обов’язково потрібно посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.
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