На українців чекає неприємний погодний сюрприз: де очікувати заморозків найближчим часом

Відчутно похолоднішає у північних та західних регіонах

На найближчі кілька днів, 29-30 квітня, погода підготувала українцям неприємний та навіть небезпечний сюрприз. Одразу у декількох регіонах у нічний час очікується різке похолодання та заморозки на ґрунті.

Про це у четвер, 28 квітня, повідомляє "Укргідрометцентр".

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"Вночі 29-30 квітня у північних, західних, 30 квітня і центральних областях на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий)", — попереджають синоптики.

Відчутно похолоднішає у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Волинській областях. На решті території України заморозків не прогнозується.

Синоптики попередили про I рівень небезпеки

За даними Укргідрометцентру, у найближчі кілька днів погода в Україні помітно зіпсується — крім заморозків очікуються також дощі, а місцями будуть грози та пориви вітру.

Погода у Києві 29 квітня - 3 травня

Погода у Харкові 29 квітня - 3 травня

Погода у Дніпрі 29 квітня - 3 травня

Погода в Одесі 29 квітня - 3 травня

Погода у Львові 29 квітня - 3 травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура у більшості регіонів не буде підійматися вище +18…+21. Останній місяць весни не порадує і сонячними днями, а ось чого вистачатиме, так це опадів, особливо в останні два тижні.

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