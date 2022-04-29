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ДБР заблокувало поставки у росію компонентів для ракет: що відомо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Підприємство на Сумщині Новина оновлена 29 квітня 2022, 14:10
Підприємство на Сумщині

Нелегальний експорт здійснювався представниками підприємства із сфери впливу одного з підсанкційних олігархів Олега Дерипаски

Співробітники Державного бюро розслідувань заблокували канал постачання компонентів, які можуть бути використані при виготовленні російського тактичного ракетного комплексу.

Відповідну інформацію у п'ятницю, 29 квітня, оприлюднив пресцентр Державного бюро розслідувань України.

Згідно з наявними відомостями, під час розслідування детективам відомства вдалося встановити, що Глухівським кар'єром кварцитів, який належить офшорній компанії одного з підсанкційних російських олігархів, систематично здійснювався незаконний видобуток високоякісного кварциту, кремнію та інших мінералів на території Баницького родовища, що розташоване у Сумській області.

Відповідну продукцію регулярно вивозили на територію російської федерації. Своєю чергою країна-агресор могла використовувати її задля виготовлення російського тактичного ракетного комплексу.

Представники ДБР спільно з співробітниками Офісу генпрокурора України арештували корпоративні права товариства Олега Дерипаскі, його земельних ділянок родовищ та техніки. Окрім того, ними вже було підготовлено відповідне клопотання до суду.

Усе вилучене майно передали управлінню Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що завдяки жорстким санкціям Заходу, росії довелося призупинити виробництво на "Улянівському механічному заводі", адже країна більше не в змозі отримати імпортні компоненти.

Теги:
#Росія #Сумська область #ДБР
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