Укр

ГБР заблокировало поставки в россию компонентов для ракет: что известно

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Предприятие в Сумской области Новость обновлена 29 апреля 2022, 14:10
Предприятие в Сумской области

Нелегальный экспорт осуществлялся представителями предприятия из влияния одного из подсанкционных олигархов Олега Дерипаски

Сотрудники Государственного бюро расследований заблокировали канал снабжения компонентов, которые могут быть использованы при изготовлении российского тактического ракетного комплекса.

Соответствующую информацию в пятницу, 29 апреля, обнародовал пресс-центр Государственного бюро расследований Украины.

Согласно имеющимся сведениям, в ходе расследования детективам ведомства удалось установить, что Глуховским карьером кварцитов, принадлежащего оффшорной компании одного из подсанкционных российских олигархов, систематически осуществлялась незаконная добыча высококачественного кварцита, кремния и других минералов на территории Баницкого месторождения, находящегося в Сумской области.

Соответствующую продукцию регулярно вывозили на территорию русской федерации. В свою очередь страна-агрессор могла использовать ее для изготовления российского тактического ракетного комплекса.

Представители ГБР совместно с сотрудниками Офиса генпрокурора Украины арестовали корпоративные права общества Олега Дерипаски, его земельных участков месторождений и техники. Кроме того, ими уже было подготовлено соответствующее ходатайство в суд.

Все изъятое имущество передали управлению Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что благодаря жестким санкциям Запада россии пришлось приостановить производство на "Ульяновском механическом заводе", ведь страна больше не в состоянии получить импортные компоненты.

Теги:
#Россия #Сумская область #ГБР
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