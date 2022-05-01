Не зламав КДБ, так добила рф: після жахів Бучі померла відома художниця

Коли окупанти вийшли з Бучі, жінка вже не могла сама ходити та їсти

Відома українська художниця Любов Панченко, яка мешкала у Бучі на момент вторгнення до міста російських окупантів, місяць голодувала у своєму будинку, після чого була госпіталізована, але лікарі не змогли її врятувати, — жінка померла у віці 84 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook увечері 31 квітня проінформував мер Бучі Анатолій Федорук.

Хоча Буча була деокупована майже місяць тому, про тяжке становище Панченка стало відомо лише 21 квітня, коли у ЗМІ розповіли її історію.

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Весь час окупації жінка похилого віку сиділа у своєму приватному будинку, нікуди не ходила і голодувала. Коли росіяни вийшли з населеного пункту, сусіди знайшли її та викликали лікарів, — ті госпіталізували її до Києва на лікування. Вона дуже схудла, не могла сама ходити та їсти, через що волонтери та журналісти збирали гроші їй на допомогу.

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Але допомогти жінці вже не змогли, і вона померла.

"Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали", — наголосив Федорук.

Хто така Любов Панченко?

Любов Панченко — художниця-модельєрка, лауреат премії імені Василя Стуса, почесна громадянка Бучі. Вона з художників-шістдесятників, які розвивали українську культуру під час радянської цензури.

Любов Панченко

Її картини завжди відрізнялися яскравим національним колоритом, через що Любов переслідували, а її роботи доводилося ховати.

Творчу спадщину художниця ще до окупації Бучі передала музею.

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