"Можемо повторити" збитий Boeing? СБУ запобігла серйозній провокації рф

Диверсанти готували постановковий напад на пост тероборони

Росіяни готували терористичну атаку на пасажирський літак російських або білоруських авіаліній, аби звинуватити у події Україну. Провокацією займалася невелика група диверсантів, проте зазнала невдачі — її членів вдалося ліквідувати співробітникам Служби безпеки України.

Інформацію повідомили у неділю, 1 травня, представники СБУ, передає "Телеграф".

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Разом із Україною "відповідальність" хотіли покласти і на іноземних партнерів, які постачають нам сучасне озброєння. Його ж — переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger — хотіли використати для атаки на авіасудно.

Для того, щоб провернути всю операцію, росіянам була потрібна безпосередньо сама зброя, однак у них такої немає. Тому диверсанти, прикинувшись волонтерами, котрі бажають здати позиції кадирівців на фронті, мали викрасти його в українських військовослужбовців.

Внаслідок скоординованих дій співробітникам СБУ вдалося затримати всіх трьох учасників російської ДРГ. Її членами були двоє людей, які мають подвійне громадянство, та один колаборант. Повідомляється, що їх "наглядачем" став громадянин Росії Олександр Тютерьова ("Морпєх"). Його, відомого працівника генштабу ЗС рф, в Україні розшукують за підозрою у скоєнні низки терактів на Одещині.

Втім, варто зазначити, що успіхи диверсантів були занадто великими. Більше того, їм доводилося брехати "керівництву", і для цього вони планували "напасти" на пост тероборони.

Нагадаємо, що для росіян уже не вперше збиватиме пасажирські літаки. Першою великою жертвою російсько-української війни ще влітку 2014 став Boeing 777, збитий в районі Донецька. Тоді загинуло 298 людей — весь екіпаж та пасажири.

Зазначимо, що окремі провокації росія може готувати не лише в Україні, а й у непідконтрольному Придністров’ї Молдові. Там напередодні з’явилася газета, в якій повідомлялося про криваві жертви масових атак і містилося звернення до путіна.

При цьому останні новини з регіону доводять, що ситуація там більш ніж контрольована і жодних військових дій не спостерігається.