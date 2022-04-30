Мобілізації поки що немає, але "дрони" вже заборонили: що зараз відбувається у Придністров’ї

Окремі обмеження, пов’язані з військовими, вже є

Ситуація у невизнаному Придністров’ї, розташованому на території Молдови, продовжує бути напруженою після кількох днів обстрілів та вибухів. У регіоні обмежили можливість запускати безпілотні летальні апарати, а також перевіряють стан місцевих бомбосховищ.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на місцеві ЗМІ.

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Станом на 30 вересня відомо, що на території невизнаної "ПМР" діє "червоний" рівень через ймовірну терористичну загрозу. Місцеві силовики несуть службу у посиленому режимі, на виїздах із населених пунктів стоять блок-пости із озброєними автоматниками.

При цьому військових патрулів на вулицях поки немає, не проводиться і офіційної мобілізації чоловічого населення. Після перших кількох днів паніки, коли люди поспіхом виїжджали на підконтрольну Молдові територію, ситуація покращала. Спеціальної евакуації мирного населення теж нема — навіть із територій, де раніше нібито фіксувалися вибухи та стрілянина.

Втім, окремого занепокоєння місцевому населенню додає той факт, що керівникам підприємств та організацій було доручено перевірити ракетні бомбосховища. Це означає, що у Придністров’ї не виключають можливість початку активних бойових дій.

Серед цікавих заборон — неможливість використовувати "дрони". Вже із 1 травня любителі "політати" та фотографувати види з висоти пташиного польоту мають утриматись від подібної звички. Дозвіл на запуск такої "пташки" можна отримати лише попередньо узгодивши все із невизнаним "МДБ".

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Поки що ситуація в регіоні більш-менш стабільна. Проте мережею вже розійшовся документ, яким чоловіків, які мешкають у Придністров’ї, запрошують на спеціальні військові збори. Таким чином, нібито хочуть "доукомплектувати" і без того кволу місцеву армію.

При цьому деякі українські військові експерти вважають усі спроби росії посилити війну в Україні ще й заварушкою в "ПМР" чимось на кшталт політичного самогубства. Інші ж у цей час пояснюють, навіщо путін може піти на такий крок.