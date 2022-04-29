"Щоб не одна росія була по лікоть в крові": експерт назвав три цілі загострення у Придністров’ї

рф може спробувати атакувати Одесу з трьох сторін

росія має на меті зв’язати українські війська вздовж Придністров’я, після чого піти у наступ на південь України.

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Про це ексклюзивно в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат, секретар парламентського комітету з оборони та розвідки, "кіборг" Роман Костенко, окресливши кілька цілей окупаційної влади, яких вона планує досягти в Україні.

"Вони намагаються скувати наші сили та засоби. Ми дійсно вимушені тримати частину військ біля Придністров’я, хоча могли б перекинути їх на оборону Одеси, Миколаєва чи Сходу. Тобто рух там російських військ має на меті максимально зв’язати вздовж Придністров’я наші війська", — розповів детальніше про перший план росіян Костенко.

Що стосується другого сценарію загострення на території Молдови, то у плани країни-агресора входить захоплення південної частини України. російська армія хоче піти у наступ на Одесу за трьома напрямками: сухопутний напрям з Миколаєва, морський десант зі сторони Одеси, а також спроба просування з боку Придністров’я. Проте, в останньому випадку, переконаний "кіборг" війська рф в Придністров’ї для української армії жодної загрози не становлять, проте він допускає елемент масованої атаки з боку окупантів.

За словами Костенка, враховуючи все вищевикладене, можна дійти висновку, що нещодавні провокації щодо нібито підготовки України до нападу на Придністров’я робляться для того, щоб офіційно втягнути так звану "республіку" у війну росії проти України.

"Вони хочуть створити ілюзію, що нібито жителі Придністров’я захищають свою територію. Як це в принципі завжди відбувалось за російським сценарієм", — відзначив нардеп.

Окрім того, Костенко розповів, що, згідно з однією версією, відкриття фронту з сторони Молдови необхідно москві для того, аби отримати додатковий мобілізаційний ресурс, адже відкрито заявляти про потребу у загальній мобілізації кривавий лідер путін не хочу.

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"Якщо ми візьмемо мобілізованих людей з так званих "ЛР"-"ДНР", то це солдати "так собі", їх навіть солдатами не назвеш. Це путінське м’ясо. А тут (у Придністров’ї — Ред.) буде півтори тисячі військовослужбовців російської федерації та 7-8 тисяч мобілізованих місцевих вояк. путін чітко усвідомлює, що зиску з цих вояк мало, тож він хоче замазати кров’ю всіх. Тобто якщо вони йдуть "допомагати Донбасу", як він вважає, можливо навіть приєднувати їх до росіі, то й вони повинні щось робити. Щоб не одна росія була по лікоть в крові", — додав співрозмовник.

Раніше "телеграф" повідомляв, що експерт-міжнародник та колишній командир однієї з рот "Айдара" Євген Дикий вважає спробу росіян наступати з боку Придністров’я – прикрим самогубством.