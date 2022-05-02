Частина окупантів відійшла від Маріуполя: Генштаб ЗСУ дізнався їхню нову мету

Ворог намагається покращити тактичне становище на Донбасі

Деякі російські окупанти відійшли з напрямку багатостраждального Маріуполя і попрямували у бік Попасної на Луганщині.

Про це у ранковому зведенні 2 травня проінформував Генштаб Збройних сил України.

Зазначається, що довгий час росіяни докладали всіх сил для окупації Маріуполя і досягли у цьому значних успіхів, — під контролем українців залишилася лише "Азовсталь", і її захисники зараз у критичному стані.

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Водночас, росіяни ніяк не можуть досягти хоча б мінімальних цілей по Україні в цілому і вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Можливо, саме з цією метою з маріупольського спрямування одну батальйонно-тактичну групу перекинули під Попасну. Сама Попасна була на кордоні з давно окупованими територіями, тому контроль над нею взяли швидко, але далі просунутися не можуть.

Карта перекидання військових рф з Маріуполя до Попасної

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував нові карти бойових дій в Україні.