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У Раді хочуть оскаржити головну "святиню" путінської росії

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Верховна Рада України Новина оновлена 03 травня 2022, 12:45
Верховна Рада України

У парламенті порівняли майбутню перемогу над путінською росією з перемогою над нацизмом

Групою українських нардепів, які представляють різні фракції, було запропоновано Верховній Раді підтримати заяву щодо неприпустимості монополізації росією перемоги над нацизмом під час Другої світової війни (1939-1945 рр.).

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Проєкт постанови, яка була зареєстрована за номером 7343 щодо заяви ВРУ "З нагоди 77-річчя перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння рф перемоги над нацизмом" зареєстрували у парламенті у вівторок, 3 травня. Про це йдеться на сайті законодавчого органу.

"Верховна Рада України також зазначає, що злочини російської федерації в Україні мають бути зупинені, а російський путінський режим – засуджений та переможений спільними зусиллями всього цивілізованого світу так само як і нацистська Німеччина", — йдеться у тексті пояснювальної записки.

У список авторів відповідного проєкту окрім народних обранців увійшли голова ВРУ Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, а також віцеспікер Олена Кондратюк.

Заява до Верховної Ради України
Заява до Верховної Ради України

Варто зазначити, що перемога СРСР над гітлерівською Німеччиною є ключовим елементом російської пропаганди протягом усього перебування путіна при владі. Останніми роками вельми поширеним став термін "победобесие" — тобто доведення історії про перемогу до повного абсурду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні було офіційно заборонено використання символіки російських окупантів, якими російська армія позначає свою бойову техніку, якою штурмує українські землі. Відповідний законопроєкт підтримали 354 народних обранців країни.

Теги:
#Верховна Рада #Росія #Перемога #Друга світова війна #Законопроєкт
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