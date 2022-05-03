В Раде хотят оспорить главную "святыню" путинской россии

В парламенте сравнили будущую победу над путинской россией с победой над нацизмом

Группа украинских нардепов из разны фракций предложила Верховной Раде поддержать заявление о недопустимости монополизации россией победы над нацизмом во время Второй мировой войны (1939-1945 гг.).

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Проект постановления, которое было зарегистрировано по номеру 7343 относительно заявления ВРУ "По случаю 77-летия победы над нацизмом и о недопустимости присвоения россии победы над нацизмом" зарегистрировали в парламенте во вторник, 3 мая. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

"Верховная Рада Украины также отмечает, что преступления российской федерации в Украине должны быть остановлены, а российский путинский режим – осужден и повержен общими усилиями всего цивилизованного мира, равно как и нацистская Германия", — говорится в тексте пояснительной записки.

В список авторов соответствующего проекта, кроме народных избранников, вошли председатель ВРУ Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко, а также вице-спикер Елена Кондратюк.

Заявление в Верховную Раду Украины

Стоит отметить, что победа СССР над гитлеровской Германией является ключевым элементом российской пропаганды в течение всего пребывания путина у власти. В последние годы широкое распространение получил термин "победобесие" — то есть доведение истории о победе до полного абсурда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине было официально запрещено использование символики российских оккупантов, которыми российская армия обозначает свою боевую технику, штурмующую украинские земли. Соответствующий законопроект поддержали 354 народных избранника страны.