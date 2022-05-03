Укрзалізниця назвала міста — найбільші відправники та отримувачі гуманітарної допомоги

ТОП-5 українських міст, з яких відправлено та якими отримано найбільше гуманітарної допомоги, назвала у Facebook Укрзалізниця.

Найбільше всього гуманітарних вантажів, за інформацією УЗ, було відправлено зі Львова — 3932 тонни, Чернівців — 2063 тонни, Ковеля — 1568 тонн, Ужгорода — 638 тонн та Хмельницького — 222 тонни.

До ТОП-5 найбільших міст-отримувачів гумдопомоги увійшли Київ — 5554 тонни, Харків — 1869 тонн, Одеса — 487 тонн, Запоріжжя — 394 тонни та Дніпро — 287 тонн. З них вантажі розвозилися автотранспортом до населених пунктів, де у них була найбільша потреба.

Всього за березень-квітень 2022 року пасажирськими поїздами перевезли майже 10 тис. тонн гуманітарної допомоги. Це продукти харчування — 4951 тонна, медикаменти — 1297 тонн, дитячі товари та засоби гігієни — 542 тонни, вода — 502 тонни та одяг — 372 тонни.

"Укрзалізниця вдячна всім волонтерам, компаніям та просто небайдужим людям, які в цей складний час об’єдналися та допомагають перемогти українському народові. Нагадаємо, що задля належної організації доставки гуманітарних вантажів запроваджений чіткий механізм, що дозволяє дотримуватися безпекових заходів, контролювати переміщення та запобігати втраті вантажу", — йдеться у повідомленні УЗ.

Компанія також нагадує, що заявку на відправлення гуманітарного вантажу слід оформляти за телефонами: 0 800 503 222 або 044 465 03 87. А дізнатись детально про алгоритм перевезень — на спеціальному сайті .