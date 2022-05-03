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Дощитиме у більшості регіонів: прогноз погоди до кінця тижня

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На Україну насувається грозовий фронт, який проявить себе у більшості областей Новина оновлена 03 травня 2022, 18:43
На Україну насувається грозовий фронт, який проявить себе у більшості областей

Поточний тиждень буде щедрим на опади та навіть грози

В Україні погода цього тижня буде щедрою на дощі, які зачеплять майже всі області. При цьому температурні показники надто низько падати не будуть, а місцями повітря взагалі прогріється до 21 градусу.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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У середу, 4 травня, дощі частково зачеплять центральну, східну та західну частини України. Опади прогнозуються у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Харківській областях.Також дощитиме на Волині, Рівненщині та Одещині.

При цьому у центрі буде до +17°…+19°, на сході — до +20°, на півдні — від +15° до +20°, а на заході — до +14°…+ 19° вдень.

Погода в Україні 4 травня
Погода в Україні 4 травня

Вже у четвер, 5 травня, у більшості областей буде сонячно і без суттєвих опадів. Температура повітря також порадує — очікується до +16°…+19°. Дощі можливі лише в Ужгороді та Криму.

Погода в Україна 5 травня
Погода в Україна 5 травня

У п'ятницю, 6 травня, частину українських областей накриють дощі. Опади очікуються в основному у західній частині — Волинь, Закарпаття, Львівська та Івано-Франківська області.

На заході температура повітря коливатиметься у межах +14°…+21°, на півночі — до +14°…+17°, в центрі — +15°…+18°, на сході — до +16°, а на півдні очікується до +15°…+19°.

Погода в Україні 6 травня
Погода в Україні 6 травня

В суботу, 7 травня, у західних регіонах дощі не переставатимуть, а стовпчики термометрів покажуть до +13°…+18°. У інших регіонах буде хмарно, але без суттєвих опадів. Повітря буде теплим — +17°…+19°.

Погода в Україні 7 травня
Погода в Україні 7 травня

В неділю, 8 травня, дощі ослабнуть по всій території країни. Синоптики прогнозують опади на заході, а також у Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях.

Погода в Україні 8 травня
Погода в Україні 8 травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в останній місяць весни на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура у більшості регіонів не буде підійматися вище +18…+21.

Теги:
#Україна #Погода #Укргідрометцентр #Травень
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