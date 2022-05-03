Дождь в большинстве регионов: прогноз погоды до конца недели

Текущая неделя будет щедрой на осадки и даже грозы

В Украине погода на этой неделе будет щедрой на дожди, которые заденут почти все области. При этом температурные показатели слишком низко падать не будут, а местами воздух вообще прогреется до 21 градуса.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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В среду, 4 мая, дожди частично коснутся центральной, восточной и западной части Украины. Осадки прогнозируются в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях. Также будут дожди на Волыни, Ровенщине и Одесщине.

При этом в центре будет до +17°... +19°, на востоке — до +20°, на юге — от +15° до +20°, а на западе — до +14°... + 19° днем.

Погода в Украине 4 мая

Уже в четверг 5 мая в большинстве областей будет солнечно и без существенных осадков. Температура воздуха также порадует — ожидается до +16 ... +19 градусов. Дожди возможны только в Ужгороде и в Крыму.

Погода в Украине 5 мая

В пятницу, 6 мая, часть украинских областей накроют дожди. Осадки ожидаются в основном в западной части – Волынь, Закарпатье, Львовская и Ивано-Франковская области.

На западе температура воздуха будет колебаться в пределах +14°...+21°, на севере — до +14°...+17°, в центре — +15°...+18°, на востоке — до +16°, а на юге ожидается до +15°…+19°.

Погода в Украине 6 мая

В субботу, 7 мая, в западных регионах дожди не будут переставать, а столбики термометров покажут до +13…+18°. В других регионах будет облачно, но без существенных осадков. Воздух будет теплым — +17 ... +19°.

Погода в Украине 7 мая

В воскресенье, 8 мая, дожди ослабеют по всей территории страны. Синоптики прогнозируют осадки на западе, а также в Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях.

Погода в Украине 8 мая

Ранее "Телеграф" сообщал, что в последний месяц весны на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.