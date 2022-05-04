Найбільші українські фармдистриб’ютори співпрацюють з країною-терористом - експерт

Українські компанії не гребують співпрацювати з ворогом

Три найбільші дистриб’ютори фармацевтичного ринку співпрацюють з компаніями, які досі не пішли з російського ринку. Про це у своєму Facebook пише експерт Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький. Йдеться про компанії "БаДМ", "Оптіма-фарм" та "Вента".

Десятки найбільших світових фармацевтичних компаній продовжують працювати в росії та буквально допомагати їй вбивати українців. Це німецькі, угорські, американські, індійські, британські і навіть польські компанії.

Україна в особі РНБО, МОЗ та комітету парламенту з питань здоров'я з самого початку війни вимагають від цих компаній піти з росії або повідомити про свої подальші плани. Але, на жаль, вони мовчать, а деякі лише якось непереконливо повідомили, що згортають у росії інвестиції та вкладення в маркетинг і навіть клянуться весь прибуток віддавати на допомогу Україні, зазначив експерт. Але й українські компанії не гребують співпрацювати з ворогом.

"БаДм" — найбільший дистриб'ютор України, що поставляє медпрепарати до 18 000 аптек та лікарень, має величезні склади по всій Україні. На його частку припадає майже 41% ринку, він входить до списку 100 найбільших компаній за версією Forbes. Він співпрацює з 300 фарм-виробниками, у тому числі з тими, які продовжують працювати в росії, наприклад, Sanofi, Berlin-Chemie, Reckitt Benckiser, KPKA, Gedeon Richter, Abbott, Ranbaxy, Stada і так далі.

"Оптіма-фарм" — другий за часткою ринку фармдистриб'ютор в Україні, якому належить близько 33% ринку. Компанія також має гігантські складські приміщення, постачає препарати до 17 000 аптек та лікарень. Серед її постачальників — ті самі міжнародні компанії, які ніяк не наважується піти з росії. Власник цієї фірми добре відомий в Україні – це Богдан Губський, якого ми пам'ятаємо як члена партії путінського кума Медведчука СДПУ(о), а потім – Блоку Юлії Тимошенко.

"Вента" — третій за величиною дистриб'ютор медпрепаратів із Дніпра з 15% ринку України. Серед його партнерів є компанії, що продовжують фінансувати країну-терориста: КРКА, AstraZeneca, Pfizer, Bayer, Acino, GlaxoSmithKline, Recordatti, Servier, Boehringer та інші. А мажоритарними власниками "Венти" є громадяни Німеччини – Генріх та Ганна Ріттер, а також фармдистриб'ютор "Катрен" – велика російська компанія.