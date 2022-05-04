Крупнейшие украинские фармдистрибьюторы сотрудничают со страной-террористом - эксперт

Украинские компании не гнушаются сотрудничать с врагом

Три крупнейших дистрибьютора фармацевтического рынка сотрудничают с компаниями, которые до сих пор не ушли с российского рынка. Об этом в своем Facebook пишет эксперт Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий. Речь идет о компаниях "БаДМ", "Оптима-фарм" и "Вента".

Десятки крупнейших мировых фармацевтических компаний продолжают работать в россии и буквально помогать ей убивать украинцев. Это немецкие, венгерские, американские, индийские, английские и даже польские компании.

Украина в лице РНБО, Минздрава и комитета Верховной Рады по здравоохранению с самого начала войны требуют от этих компаний уйти из России или заявить о своих дальнейших планах. Но, к сожалению, они молчат, а некоторые лишь неубедительно сообщили, что сворачивают в россии инвестиции и вложения в маркетинг и даже клянутся всю прибыль отдавать на помощь Украине, отметил эксперт. Но и украинские компании не гнушаются сотрудничать с врагом.

"БаДм" – крупнейший дистрибьютор Украины, поставляющий медпрепараты в 18 000 аптек и больниц, имеет огромные склады по всей Украине. На его долю приходится около 41% рынка, он входит в список 100 крупнейших компаний по версии Forbes. Он сотрудничает с 300 фарм-производителями, в том числе с теми, которые продолжают работать в россии, например, Sanofi, Berlin-Chemie, Reckitt Benckiser, KPKA, Gedeon Richter, Abbott, Ranbaxy, Stada и так далее.

"Оптима-фарм" – второй по доле рынка фармдистрибьютор в Украине, которому принадлежит около 33% рынка. Компания также имеет гигантские складские помещения, снабжает препаратами до 17 000 аптек и больниц. Среди ее поставщиков — те самые международные компании, которые никак не решаются уйти из россии. Владелец этой фирмы хорошо известен в Украине, это Богдан Губский, которого мы помним как члена партии путинского кума Медведчука СДПУ(о), а затем – Блока Юлии Тимошенко.

"Вента" – третий по величине дистрибьютор медпрепаратов из Днепра с 15% рынка Украины. Среди его партнеров есть компании, продолжающие финансировать страну-террориста: КРКА, AstraZeneca, Pfizer, Bayer, Acino, GlaxoSmithKline, Recordatti, Servier, Boehringer и другие. А мажоритарными владельцами "Венты" являются граждане Германии – Генрих и Анна Риттер, а также фармдистрибьютор "Катрен" – крупная российская компания.