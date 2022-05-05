Як записати дитину-переселенця до 1 класу: коли подавати документи та які потрібні

Під час воєнного стану зарахування дітей до першого класу матиме певні відмінності від вже звичної процедури

Уряд не залишив у скруті українців, які вимушено покинули власні домівки із дітьми, щоб врятуватися від військової агресії росії. Малечі дозволили отримувати знання у навчальних закладах тих громад, на території яких вони нараз проживають.

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Цю інформацію оприлюднив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, відзначивши, що попри воєнний стан в Україні, більшість маленьких українців будуть зараховані до першого класу за вже звичною процедурою. Проте, в умовах війни цьогорічне зарахування все ж має певні особливості.

Коли потрібно подавати документи до закладу освіти

Дату, з якої навчальні заклади розпочинають прийом заявок на зарахування діток до першого класу встановлюють місцеві влади. Оприлюднити терміни подачі документів вони повинні не пізніше, аніж за місяць до початку прийому заяв. Обов'язковою умовою є інформування про це на порталі органу управління освітою, а також на офіційному сайті навчального закладу.

Заклади освіти повинні оприлюднити таку інформацію:

закріплена за навчальним закладом територія обслуговування;

спроможність школи. Тобто максимальна кількість діток, яких можуть зарахувати на навчання;

максимально дозволена кількість школяриків у кожному класі.

Які документи потрібно подати у навчальний заклад

Діти-переселенці можуть бути зараховані до навчальних закладів, які знаходяться на території тих громад, де вони зареєструвалися.

При умові, що дитина з якихось причин не зареєстрована як житель однієї з громад, заклад освіти не має права відмовляти їй у зарахуванні. Напроти, керівництво закладу повинне допомогти у цій реєстрації.

Так, аби зарахувати дитину-переселенця до першого класу, один з батьків (опікун або інший законний представник) повинен подати заяву до обраного освітнього закладу. Це можна зробити особисто або електронною поштою.

До заяви додаються:

копія та оригінал свідоцтва про народження дитини чи інший документ, який посвідчує її особу;

оригінал або копія медичної довідки (форма № 086-1/о).

Батькам дитини-переселенця потрібно додати до заяви один з нижчевказаних документів:

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

довідка про звернення за захистом;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Якщо дитина-переселенець не має свідоцтва про народження, її повинні зарахувати на навчання без нього, після чого керівник освітнього закладу повідомить про це орган опіки і піклування, аби посприяти оформленню документа.

Що стосується медичної довідки за формою № 086-1/о, то її відсутність не є підставою для відмови у зарахуванні до 1 класу. Проте батьки в обов'язковому порядку повинні надати її до початку навчального року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд впровадив можливість отримання пенсіонерам-переселенцям додаткових двох тисяч гривень до загальних виплат.