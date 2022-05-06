Українські військові можуть виїхати за кордон: у яких випадках та що за документи потрібні

Військовослужбовців повинен супроводжувати хтось із членів сім’ї

В Україні оновили правила виїзду за кордон, зокрема для чоловіків призовного віку. Є у переліку "дозвіл" і діючі бійці Збройних Сил проте з невеликим уточненням — поранені.

Що саме знадобиться таким військовослужбовцям для перетину кордону, розповіли у Держприкордонслужбі.

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Головна причина, через яку воїнам доводиться залишати країну, пов’язана з необхідністю проводити спеціальні медичні процедури під час лікування.

У переліку документів, які знадобляться пораненим бійцям, вказані:

документ, що підтверджує особу (внутрішній чи закордонний паспорт);

медичний висновок, у якому і зазначено причину необхідності проходити лікування у закордонних клініках;

листа від МОЗ, в якому зазначено ім’я військовослужбовця — у списку осіб, яких за кордоном готові прийняти місцеві медичні заклади.

Важливим моментом є те, що поранений боєць не може залишити Україну без супроводу. Поряд із військовим має бути хтось із членів сім’ї — батькам (хоча б одному з них), чоловікові/дружині, дитині (дозволено та усиновленим).

Також ми розповідали, як спростили можливість перетину кордону українським водіям призовного віку.

Крім цього, "Телеграф" писав про документи, які з травня будуть потрібні для виїзду з країни разом з дітьми.