Втратив на війні руку та око, але й далі обороняє Україну: історія бійця полку "Азов" вразила мережу
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Самойленко вільно володіє англійською, тому розповідає про "Азовсталь" ще й західним ЗМІ
Історії українських військовослужбовців вражають та пронизують до глибини душі. Одна з них про офіцера полку "Азов" Іллю Самойленка, який напередодні зі стін маріупольської "Азовсталі" казав, що вони не мають права здаватися.
Інформацією про українського бійця поділилися на Facebook-сторінці Національної Гвардії України.
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"Багато хто вчора дивився інтерв'ю командирів Азова з Маріуполя. Але ми впевнені, що мало хто знає про те, хто такий Ілля Самойленко", — зазначили у Нацгвардії.
Зазначається, що боєць "Азову" вільно володіє англійською мовою. А серед фактів про нього, які дійсно вражають, були озвучені такі:
- він втратив у бойових діях ліву руку, а замість неї має титановий механічний протез;
- Самойленко втратив праве око — тепер око штучне;
- навчався на історичному факультеті Київського університету, а після війни він мріє завершити навчання.
Попри вищевказане, військовий продовжує обороняти Україну й давати гідну відсіч російським загарбникам.
Раніше "Телеграф" розповідав історію евакуйованої з "Азовсталі" жительки Маріуполя Наталії — жінка увесь час готувала їжу для тих, хто намагався вижити у сховищах заводу, за що діти прозвали її "тітка-суп".
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