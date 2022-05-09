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Втратив на війні руку та око, але й далі обороняє Україну: історія бійця полку "Азов" вразила мережу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Офіцер полку "Азов" Ілля Самойленко Новина оновлена 09 травня 2022, 23:16
Офіцер полку "Азов" Ілля Самойленко

Самойленко вільно володіє англійською, тому розповідає про "Азовсталь" ще й західним ЗМІ

Історії українських військовослужбовців вражають та пронизують до глибини душі. Одна з них про офіцера полку "Азов" Іллю Самойленка, який напередодні зі стін маріупольської "Азовсталі" казав, що вони не мають права здаватися.

Інформацією про українського бійця поділилися на Facebook-сторінці Національної Гвардії України.

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"Багато хто вчора дивився інтерв'ю командирів Азова з Маріуполя. Але ми впевнені, що мало хто знає про те, хто такий Ілля Самойленко", — зазначили у Нацгвардії.

Зазначається, що боєць "Азову" вільно володіє англійською мовою. А серед фактів про нього, які дійсно вражають, були озвучені такі:

  • він втратив у бойових діях ліву руку, а замість неї має титановий механічний протез;
  • Самойленко втратив праве око — тепер око штучне;
  • навчався на історичному факультеті Київського університету, а після війни він мріє завершити навчання.

Попри вищевказане, військовий продовжує обороняти Україну й давати гідну відсіч російським загарбникам.

Ілля Самойленко воює за Україну у складі полку "Азов"
Ілля Самойленко воює за Україну у складі полку "Азов"

Раніше "Телеграф" розповідав історію евакуйованої з "Азовсталі" жительки Маріуполя Наталії — жінка увесь час готувала їжу для тих, хто намагався вижити у сховищах заводу, за що діти прозвали її "тітка-суп".

Теги:
#Україна #Азовсталь #Національна гвардія України #Полк Азов
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