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В Україні різко потеплішає до 29°C: свіжий прогноз погоди від синоптиків.

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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12 травня погода порадує українців теплом Новина оновлена 10 травня 2022, 07:04
12 травня погода порадує українців теплом

Таке сильне потепління протримається недовго

Новий грозовий фронт принесе відчутне потепління у всіх областях України, однак у деяких у четвер, 12 травня, повітря може прогрітися до рекордних 29 градусів тепла.

Про це йдеться у свіжому прогнозі синоптиків цього дня.

За даними Укргідрометцентру, попри грози в Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях 12 травня може потепліти до 28 градусів.

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У Вінниці, Хмельницькому, Тернополі очікується 27 градусів, а у Києві, Дніпрі, Миколаєві, Житомирі, Львові – 26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 травня
Прогноз погоди в Україні на 12 травня

Цікаво, що прогнози weather.com місцями обіцяють ще теплішу погоду.

Так, за їхньою інформацією, в Ужгороді 12 травня можуть бути рекордні 29 градусів, а у Києві буде 27 градусів тепла.

Прогноз погоди у Києві та Ужгороді на 12 травня
Прогноз погоди у Києві та Ужгороді на 12 травня

Водночас зауважимо, що таку теплу погоду синоптики обіцяють лише на один день, — 13 травня в Україні знову можна буде спостерігати незначне зниження температури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, на яку погоду чекати в Україні в травні 2022 року: синоптики обіцяють дуже багато дощів.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди
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