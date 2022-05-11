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"Вони самі чинять як нацисти": головний рабин України жорстко пройшовся по російським оккупантам

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Моше Реувен Асман Новина оновлена 11 травня 2022, 01:22
Моше Реувен Асман

Головний рабин України пояснив, що росіяни мають на увазі під "денацифікацією"

Заяви російської влади про те, що метою вторгнення в Україну була "денацифікація" та "боротьба з нацистами" не витримує жодної критики.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів головний рабин України Моше Реувен Асман.

Він нагадав, що під час вторгнення росіяни завдали ракетних ударів по єврейському цвинтарі в Глухові та території Бабиного Яру. Також обстріляли єврейські цвинтарі в Берківцях, Харкові та Білій Церкві.

За його словами, нещодавно він говорив із дівчинкою з єврейської родини з Маріуполя, батька якої вбили мінометним вогнем. Крім того, рабин нагадав, що найбільш жорсткі обстріли зазнали російськомовні міста, на кшталт того ж Маріуполя або Харкова.

"Вони самі чинять як нацисти. Тому кого вони "денацифікують"? Вони вбивають людей, мучать, гвалтують. Це називається "денацифікація". Вони просто створили таку теорію, щоб виправдати свої злочини", — сказав Асман.

Як повідомлялося раніше, двоє американських сенаторів внесли на розгляд Конгресу резолюцію про те, щоб визнати росію спонсором світового тероризму.

Теги:
#Україна #Росія #Моше-Реувен Асман
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