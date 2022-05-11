"Они сами поступают как нацисты": главный раввин Украины жестко прошелся по россиянам

Главный раввин Украины объяснил, что россияне подразумевают под "денацификацией"

Заявления российских властей о том, что целью вторжения в Украину была "денацификация" и "борьба с нацистами" не выдерживает никакой критики.

Об этом в интервью изданию "Голос Америки" рассказал главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Он напомнил, что во время вторжения россияне нанесли ракетные удары по еврейском кладбище в Глухове, и территории Бабьего Яра. Также обстрелам подверглись еврейские кладбища в Берковцах, Харькове и Белой Церкви.

По его словам, недавно он говорил с девочкой из еврейской семьи из Мариуполя, отца которой убили минометным огнем. Кроме того раввин напомнил, что наиболее жестким обстрелам подверглись русскоязычные города, вроде того ж Мариуполя или Харькова.

"Они сами поступают как нацисты. Поэтому кого они "денацифицируют"? Они убивают людей, мучают, насилуют. Это называется "денацификация". Они просто создали такую теорию, чтобы оправдать свои преступления", — сказал Асман.

Как сообщалось ранее, двое американских сенаторов внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию о том, чтобы признать россию спонсором мирового терроризма.