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Вперше в історії: Хмельницька область та штат Міссісіпі стали побратимами

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Хмельницький та Джексон Новина оновлена 11 травня 2022, 02:27
Хмельницький та Джексон

Таке в історії США трапляється вперше

Штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом, що сталося вперше в історії США.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у своєму телеграм-каналі.

"Є унікальна новина. Штат Міссісіпі визнав нашу область областю — побратимом", — сказав він.

За його словами, таке часто трапляється на рівні міст, але випадок, коли цілий штат визнає такий зв’язок, відбувається вперше в американській історії.

Гамалій також подякував губернатору Міссісіпі за підтримку Хмельницької області у ці нелегкі часи.

Як повідомлялося раніше, два американські сенатори внесли на розгляд Конгресу проєкт резолюції про заклик до голови Держдепу про внесення росії до списку країн-спонсорів світового тероризму. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що якщо росія потрапить до цього списку, вона зіткнеться з ізоляцією, яку вона не бачила навіть за часів Холодної війни.

А 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потреби українських військових.

Теги:
#Україна #США #Хмельницька область #Міссісіпі
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