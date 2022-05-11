Вперше в історії: Хмельницька область та штат Міссісіпі стали побратимами
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Таке в історії США трапляється вперше
Штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом, що сталося вперше в історії США.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у своєму телеграм-каналі.
"Є унікальна новина. Штат Міссісіпі визнав нашу область областю — побратимом", — сказав він.
За його словами, таке часто трапляється на рівні міст, але випадок, коли цілий штат визнає такий зв’язок, відбувається вперше в американській історії.
Гамалій також подякував губернатору Міссісіпі за підтримку Хмельницької області у ці нелегкі часи.
Як повідомлялося раніше, два американські сенатори внесли на розгляд Конгресу проєкт резолюції про заклик до голови Держдепу про внесення росії до списку країн-спонсорів світового тероризму. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що якщо росія потрапить до цього списку, вона зіткнеться з ізоляцією, яку вона не бачила навіть за часів Холодної війни.
А 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потреби українських військових.
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