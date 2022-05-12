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росія стягнула нові сили в Україну: готують наступ за двома напрямками

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Російська спроба встановлення понтонного мосту Новина оновлена 12 травня 2022, 08:20
Російська спроба встановлення понтонного мосту

Мова про сотні одиниць техніки

Незважаючи на активні контрнаступальні дії українських військових на північному сході від Харкова, окупанти все ж таки хочуть продовжити наступ у бік Барвінкового та Слов’янська.

Згідно з оперативним зведенням Генштабу ЗСУ, на Слов’янський напрямок ворог знову переміщує техніку та військовий контингент.

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Окрім перегрупування окупанти також вирішили наситити передові підрозділи "свіжою кров’ю" — перемістилася батальйонно-тактична група. Щоб поповнити ряди підрозділів, що прорідилися, противник стягує ще близько 300 одиниць озброєння і військової техніки для наступу на Барвінкове і Слов’янськ.

Карта наступу росіян на Слов’янськ та Барвінкове/deepstatemap
Карта наступу росіян на Слов’янськ та Барвінкове/deepstatemap

Далі на південь та схід ситуація стає гарячішою — на Донецькому напрямку вороги намагаються наступати одразу у кількох напрямках — Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському. Їхні завдання Генштаб оцінює як захоплення Рубіжного, Лимана та Сєверодонецька.

Вороги форсують Сіверський Донець, веде наступ у бік Зеленої Долини та Новоселівки. Бої продовжуються, Окупанти стягують з території росії у бік Кремінної техніку для понтонних мостів.

Російська армія тисне на сході — карта напрямів атак/Deepstatemap
Російська армія тисне на сході — карта напрямів атак/Deepstatemap

У Сєвєродонецькому напрямку наступ йде у бік Кудряшівки та Сєверодонецька, частково успішний, на Бахмутському — триває штурм та бої у напрямку Первомайська та Комишувахи. В Авдіївському напрямку — штурм іде у бік Новобахмутівки та Новокалинового, а на Курахівському у частині Степове-Новомихайлівка, Славне — Новомихайлівка та Олександрівка-Мар’їнка.

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій в Україні настання росіян вдалося загальмувати в декількох напрямках, але вони намагаються оточити українські позиції в районі Рубіжне-Лисичанськ-Сєвєродонецьк.

При цьому в ніч на 12 травня росія продовжувала обстрілювати українські населені пункти з авіації та артилерії.

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