Стало відомо, коли і де поховають першого президента незалежної України Леоніда Кравчука

Тіло політика на церемонію поховання мають доставити з Мюнхена

Після тривалого лікування через хворобу серця 10 травня пішов з життя перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Стало відомо, що похорон українського політика відбудеться 17 травня.

Про це повідомило видання "Страна" з посиланням на джерела, близькі до родини експрезидента.

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Так, церемонія прощання з Леонідом Кравчуком пройде у вівторок, 17 травня, в Українському домі. Точного часу її початку поки невідомо, однак орієнтуватися варто на 11:00 ранку. Тіло політика мають доставити до Києва з Мюнхену (Німеччина).

Також відомо, що поховають померлого політика на Байковому кладовищі у столиці України.

Нагадаємо, що чинний президент України Володимир Зеленський видав Указ про вшанування пам'яті Леоніда Кравчука, за яким буде утворено спеціальну комісію для поховання першого глави держави. Ця комісія має організувати похорони, а також організувати видання наукових праць, збірок виступів, публікацій Кравчука та підготувати експозиції, виставки та інші матеріали про життя політика.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим запам'ятався та що що говорив Кравчук про війну з Росії проти України.