Стало известно, когда и где похоронят первого президента независимой Украины Леонида Кравчука

Тело политика на церемонию прощания должны доставить из Мюнхена

После длительного лечения из-за болезни сердца 10 мая ушел из жизни первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Стало известно, что похороны украинского политика пройдут 17 мая.

Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к семье экс-президента.

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Так, церемония прощания с Леонидом Кравчуком пройдет во вторник, 17 мая, в Украинском доме. Точного времени ее начала пока неизвестно, однако ориентироваться стоит на 11:00 часов утра. Тело политика должны доставить в Киев из Мюнхена (Германия).

Также известно, что похоронят умершего политика на Байковом кладбище в столице Украины.

Напомним, что действующий президент Украины Владимир Зеленский издал Указ о почитании памяти Леонида Кравчука, согласно которому будет создана специальная комиссия для организации похорон первого главы государства. Эта комиссия должна организовать похороны, а также подготовить издание научных работ, сборников выступлений, публикаций Кравчука и экспозиции, выставки и другие материалы о жизни политика.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем запомнился и что говорил Кравчук о войне с России против Украины.