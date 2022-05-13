"Очам своїм не вірив": західний військовий аналітик пояснив безладні ракетні удари росіян по Україні

Росіяни б’ють по Україні ракетами із "круговим ймовірним відхиленням" від ціліц близько 5 кілометрів

Російські війська своїми ракетними ударами на території України настільки виснажили запаси сучасних ракет, що вже активно застосовують розробки 60-х років минулого століття.

Про це пише аналітик сучасної війни Том Купер 12 травня, переклад аналітичної статті якого опублікував український письменник та перекладач Ростислав Семків.

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Купер пише, що 11 травня спливло відео, на якому, згідно з твердженнями, показаний пуск двох ракет Х-22 з бомбардувальника Ту-22M-3.

"Маю зізнатися: я двічі переглядав відео, тому що очам своїм не вірив", — прокоментував аналітик відео.

За його словами, перші прототипи Х-22 розробили — ще в 60-х роках минулого століття для ударів по сильнозахищеним наземним цілям — таким як авіабази, великі установки ППО або сильнозахищені надводні цілі на кшталт авіаносців.

"З огляду на те, що ця зброя розроблялася у 1960-х, вона стара: це щось типу "полуторного покоління" радянських керованих ракет. Не дивно, що у "режимі атаки по наземних цілях" її "кругове імовірне відхилення" складає майже 5 кілометрів", — пише Купер.

Він зазначає, що останні кілька років з’являлися повідомлення про оновлення стандартного оснащення Ту-22М до ракет Х-32. "Однак, з огляду на поганий стан російського високотехнологічного сектору (після втрати москвою доступу до понад 50 українських дослідних інститутів у 2014-му), та на "токсичність" цієї зброї (через її паливо), я маю дуже великі сумніви щодо оновлення", — Додає аналітик.

Купер констатує, що ракети Х-22 лише зараз пройшли "бойове хрещення".

"Гадаю, із цим також може бути пов’язана низка повідомлень від української сторони про "містичні вибухи" далеко від будь-яких значних об’єктів, що з’являлися в останні кілька днів", — пише військовий аналітик.

Як повідомлялося, український військовий експерт розповів про радянську ракету, якою ворог обстрілює Одесу.