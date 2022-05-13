Головний рабин України про боротьбу росіян "з нацистами": "Це вже не смішно"

За словами рабина, такі заяви росіяни використовують для виправдання вбивств жителів України

Тези росіян щодо "денацифікації" та "боротьби з нацистами", які російська пропаганда використовує для виправдання війни в Україні, вже навіть не видаються смішними. За цими словами стоять вбивства мирних людей, ракетні удари по кладовищах та містах.

Про це заявив Головний рабин України Моше Реувен Асман в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

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За словами рабина Асмана, тези російської пропаганди не витримують жодної критики. Особливо, що стосується "денацифікації єврейського кладовища в Глухові", чи ще ряду жахливих злочинів, які окупанти творять на українських територіях.

"Вони вдарили ракетами по єврейському кладовищу в Глухові. Вони "денацифікували" у Бабиному Яру, єврейські могили у Берківцях, в Харкові, Білій Церкві. Це називається "денацифікація". Або, наприклад, про Маріуполь. Ми брали інтервʼю у дівчини з Маріуполя, в якої батько єврей. Його було вбито російською мінометною зброєю. Його поховали, присипали землею прямо у дворі. Вчора чи сьогодні його перепоховали. Теж "денацифікація". Або коли вони стріляють ракетами по російськомовному Харкову, Маріуполю – це теж "денацифікація". Коли вони в Бучі розстрілювали та знущались з людей — теж була "денацифікація"", — наголосив Головний рабин України.

Він додав, що росіяни самі вчиняють як справжні нацисти, тому їх тези про "денацифікацію" виглядають безглуздо.

"Вони вбивають людей, мучать, ґвалтують. Це називається "денацифікація". Вони просто зробили таку теорію, щоб виправдати свої злочини", — резюмував рабин Асман.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 8 травня російські окупанти розбомбили єврейський цвинтар у Глухові Сумської області. У Мінкульті після інциденту заявили, що це є черговим доказом того, що росія не має нічого святого взагалі, а також того, що окупанти зовсім не відрізняються від фашистів, які знищували євреїв 80 років тому.

Також ми писали, що 7 травня росіяни знищили музей всесвітньо відомого філософа Григорія Савича Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області.