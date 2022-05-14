росія збільшила кількість військ в Україні, але в них "анекдотичні" проблеми з мораллю, заявляють у Пентагоні

росія перекинула на Донбас нові БТГ, але їхній моральний дух низький

У спробі зламати ситуацію у війні проти України на свою користь російське командування наростило кількість батальйонних тактичних груп (БТГ) на українській території до 105, проте мораль російських військ перебуває на дуже низькому рівні.

Про це заявив речник Пентагону США на брифінгу в п’ятницю, 13 травня.

"І до речі, прямо зараз — і я не згадував про це раніше — але, за нашими оцінками, у росії зараз всього105 діючих БТГ в Україні. Так що вони... вони додали... вони продовжують додавати БТГ, які знаходяться на Донбасі", — сказав високопосадовець міністерства оборони США.

При цьому, відповідаючи на запитання про моральний дух російських військ на Донбасі, чиновник назвав ситуацію "анекдотичною".

"Ми продовжуємо отримувати анекдотичні вказівки на те, що бойовий дух і згуртованість підрозділів (військ росії — ред.) залишаються проблемою, солдати не підкоряються наказам або ... не воюютьтак добре або агресивно, як їм кажуть, чого від них очікують, аж до того, що деякі офіцери відмовляються підпорядковуватися наказам. Але це анекдотично", — сказав представник Пентагону, уточнивши при цьому, що США не мають у своєму розпорядженні загальної картини по кожній російській частині, яка знаходиться на Донбасі.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначив, що в Україні перебуває близько 65% боєздатного війська росії, і якщо українським військовим вдасться їх розгромити, Кремлю більше не вдасться відновити сили та продовжувати війну.