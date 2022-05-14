Росіяни зводять укріплення на частині захоплених територій: в Генштабі повідомили, де саме

Окупанти намагаються облаштувати оборону

Поки південь України, включно із Запоріжжям, потерпає від ракетних обстрілів росіян, вони намагаються зберегти раніше захоплені території.

Про це розповідає Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

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На цьому напрямку зафіксували підготовку до зведення багатоешелонованої оборони на тимчасово захоплених територіях. Відзначимо, що такий вид фортифікації включає зазвичай в себе не тільки розгалужену мережу траншей та окопів, а й залучає важку техніку, протитанкові їжаки та інші засоби захисту.

Тим часом обласна військова адміністрація повідомляє, що на околицях села Орлянка окупанти риють окопи, як і біля місцевої церкви. Грунтову дорогу на Златопіль перекрили, окопалися біля кам'яного знаку "Дніпрорудне". Є дані, що танки та БТР російські військові ховають у зведених капонірах.

Тим часом у Пологівському районі ворог намагався облаштувати польовий склад боєкомплекту з великим запасом снарядів до танків та артилерії. Там спалахнула пожежа, завдяки українським захисникам.

Частина області - окупована, ворог націлився на Оріхів/ Мапа DeepState

Раніше також відзначалося, що ворог готується до оборони на теренах Херсонської області.

Що ж до фронті на сході України, то там "гаряче". На Слов’янському напрямку російські окупанти обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру у районах Довгенького, Долини та Гусарівки.

При атаках на Донецькому і Таврійському напрямках росіяни поливали українських захисників вогнем з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Вони намагаються не тільки завдати максимальних втрат, а й виснажити українських воїнів та зруйнувати фортифікаційні споруди.

Безуспішно ворог намагався покращити своє тактичне положення поблизу Комишувахи, Красногорівки, Новомихайлівки, Костянтинівки, Побєди.

З Донецького боку також намагаються атакувати / Мапа DeepState

Як раніше повідомляв "Телеграф", згідно з картами бойових дій російські війська відступають від Харкова все далі, а от на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі проявляють активність.

Експерти вважають, що росія намагатиметься втримати раніше окуповані території і аби путін міг втримати лице намагатиметься шукати "політичні рішення" через третю сторону.