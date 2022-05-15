"Наближається переломний момент": британський експерт про перебіг російсько-української війни

Британський військовий експерт очікує взяття військ росії в "котли", удари ЗСУ по командних пунктах та інші дії українців

Через 80 днів від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну у війні настає переломний момент.

Про це пише колишній британський офіцер, військовий експерт Майк Мартін у своєму акаунті в Твіттері.

"Ми наближаємося до переломного моменту у війні в Україні. За останній тиждень або близько того ми стали свідками того, як російські сили почали досягати своєї кульмінації на сході та півдні України. Тобто вони перейшли від наступу до оборони (навпаки, українці перейшли від оборони до наступу)", — зазначає Мартін.

Він вказує на два театри бойових дій, де це дуже помітно:

Херсон — де українці відтіснили росіян до міста, що якщо це продовжиться, ускладнить заплановану анексію росією регіону.

Харків – де українці майже витіснили росіян із зони артилерійського обстрілу міста. В одному місці вони навіть відтіснили росіян на 2-3 км від державного кордону.

"Що ще важливіше, цей український виступ дає їм можливість перерізати одну з основних ліній постачання, що йде з росії до її військ в Ізюмі. (Для тих, хто не пам’ятає, Ізюм — це місце, де росіяни зосередили свої сили у спробі приєднати Харків до Маріуполя (мається на увазі взяти в облогу місто — ред.), щоб оточити українські сили на сході)", — пише військовий експерт.

У цьому контексті він нагадав битву під Києвом, коли українці зосередилися на тому, щоб перекрити російськэ постачання, потім оточити росіян, а потім ліквідувати їх, що врешті-решт призвело до розгрому російських військ на північ від Києва.

"Ми починаємо бачити, що те саме відбувається і тут", — констатує Мартін.

Говорячи ж про те, яка ситуація саме зараз і як розвиватимуться події далі, експерт висловив переконання, що "загалом, чим довше триватиме війна, тим краще буде для України, а не для росії".

Він пояснює це такими факторами:

Український бойовий дух високий; постачання озброєнь та боєприпасів збільшуються (із Заходу); та українці у наступі.

Бойовий дух росіян низький, а подекуди руйнується; російські запаси стають обмеженими (наприклад, у росії, ймовірно, закінчилися високоточні боєприпаси); та санкції все більше обмежуватимуть можливості росії з виробництва нової зброї.

"Я теж думаю, що зараз ми побачили російську кульмінацію, ми також побачимо зрослу українську сміливість на полі бою — оточення котлів, удари по командних пунктах тощо", — пише Мартін і додає, що "і ось тут стає цікаво".

За його словами, якщо все зробити правильно, то такі дії українців можуть викликати страх, паніку та крах армії росії.

І у багатьох місцях комунікації росіян виглядають розтягнутими: наприклад, зазначає експерт, дуже легко перерізати створене росіянами прибережне сполучення між Донбасом та Кримом.

"Отже, якщо вони вмілі, українці мають зосередитися на створенні цього страху та паніки серед російських військ — таким чином вони, ймовірно, викличуть серед них повний крах", — пише експерт.

За його словами, це найкращий спосіб досягти своєї стратегічної мети з видалення росіян, що вторглися, з території України.

"Я бачу цей шлях набагато більш ймовірним, ніж повільна війна, що перемелює", — констатував Мартін.

Як повідомлялося, станом на 14 травня росармія відступає зі своїх позицій навколо Харкова, оскільки українські сили не дали оточити місто, а потім погнали росіян геть.