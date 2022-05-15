Автомобіль з дітьми на Донбасі потрапив під обстріл росіян: подробиці
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Охочих виїхати з міста дедалі більше.
Співробітники Патрульної поліції Луганської області вивезли з Сєверодонецька десятьох людей, але на шляху їхній автомобіль зазнав обстрілу.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі.
"У Сєвєродонецьку сьогодні неспокійно. Орки лякають населення і руйнують будинки. Охочих виїхати все більше", — написав він.
За його словами, поліцейські змогли забрати з міста десять осіб, з яких четверо дітей та двоє маломобільних людей. Їхній автомобіль зазнав обстрілу з боку окупантів під час евакуації, проте, на щастя, обійшлося без потерпілих.
Усі евакуйовані вже перебувають у безпечному місці.
Раніше Гайдай повідомляв, що окупанти за 14 травня завдали артилерійських ударів по 11 багатоповерхівках у Сєвєродонецьку, в частині з них сталися пожежі.
Крім того, були зафіксовані попадання по будівлі технікуму та заводу "Азот".
Як повідомлялося раніше, росія сфокусувала основні зусилля на спробах вийти на адмінкордони в Донецькій та Луганській областях, зокрема аналітики вважають, що окупанти спробують тиснути на Сєвєродонецьк із боку Золотого, або спробують відрізати його від дороги на Бахмут.