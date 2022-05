росія переключилася з Харківщини на нову мету: свіжі карти боїв в Україні

На Харківщині російські війська пішли в оборону, намагаючись утримати лінію зв’язку

Втрата росією мотострілецьких частин при спробі переправитися через Сіверський Донець може завадити окупантам у "відрізанні" Сєверодонецька та Лисичанська з півночі. При цьому війська росії продовжують рухатися до Сєвєродонецька з півдня за допомогою наступу на Золоте (близько 30 км на південь).

За даними аналітиків з The Institute for the Study of War, зусилля російської армії можуть бути спрямовані у двох напрямках — спробу убезпечити трасу від Золотого на північ до Сєверодонецька для наступу, або відрізати місто від решти України "перебивши" дорогу на Бахмут.

Російські війська продовжують відступати з Харківської області, передбачається, що вони спробують утриматися на схід від Вовчанська, адже там йде наземна лінія зв’язку з Білгорода до Ізюму. На околицях останнього очікують контрнаступальних операцій Сил оборони України.

Карта бойових дій в Україні на 15 травня

Схід України

Під Ізюмом росвійська не наступають, а обстрілюють і ведуть розвідку. Український контрнаступ йде ймовірно на північний захід від міста, повідомляється про відступ росіян. Відступ росармії може зірвати плани росії щодо наступу на Слов’янськ. Стали відомі деталі про важливий військовий прокол рф — знищення понтонних мостів і сконцентрованих військ навколо них. Втрата армією росії 485 осіб і пошкодження 80 одиниць техніки викликало обурення в росії.

Зазначимо, що росіяни все ще висуваються до Сєвєродонецька, рухаючись на схід від Попасної — вони намагалися прорватися до траси, що веде до Лисичанська. Щодо Авдіївки, то там йдуть запеклі бої і не припиняються обстріли. Російські війська намагаються увійти з півночі та обстрілюють з мінометів. Українські позиції у місті збережено, але їхні координати могли опинитися в руках ворога.

Карта бойових дій на сході України

Харків

Російські сили продовжують відступати, ймовірно, зосередившись на захисті наземних ліній зв’язку Білгород-Вовчанськ- Ізюм, що йдуть на північний схід від Харкова за 60 км. Обстріли росіянами території області продовжуються, як і українські контрнаступні операції у бік кордону.

Карта бойових дій у Харківській області

Маріуполь

росія атакує "Азовсталь" повітрям, землею та з артилерії. Україна намагається евакуювати тяжко поранених із підприємства, але переговори поки що не дали видимого ефекту. Повідомляється, що кількість поранених військових — близько 600. У самому місті продовжуються масові поховання та нестача продуктів харчування.

"Азовсталь" в облозі багато тижнів

Південь України

Росармія продовжує артилерійський обстріл регіону. У Запорізькій області ворог будує масштабні укріплення, що може свідчити або про підготовку подальшого наступу у бік Запоріжжя, або до оборонних дій на Херсонщині та зміцнення позицій з півночі та сходу. На острові Зміїний росія намагається зміцнитися та розгорнути ППО.

Карта окупації на півдні України

Як раніше писав "Телеграф", британський військовий експерт вважає, що у війні настає переломний момент – росіянам слід готуватися до відступу.

Ситуація на Донбасі — важка, зазначає український президент Володимир Зеленський, оскільки росії потрібно демонструвати "перемоги" наступ триває.