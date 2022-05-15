Автобус с детьми на Донбассе попал под обстрел россиян: подробности

Желающих уехать из города становится все больше.

Сотрудники Патрульной полиции Луганской области вывезли из Северодонецка десятерых человек, но по пути их автомобиль подвергся обстрелу.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.

"В Северодонецке сегодня неспокойно. Орки пугают население и разрушают дома. Желающих уехать все больше", — написал он.

По его словам, полицейские смогли забрать из города десять человек, из которых четверо детей и двое маломобильных человек. Их автомобиль подвергся обстрелу со стороны оккупантов во время эвакуации, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Все эвакуированные уже находятся в безопасном месте.

Ранее Гайдай сообщал, что оккупанты за 14 мая нанесли артиллерийские удары по 11 многоэтажкам в Северодонецке, в части из них случились пожары.

Кроме того были зафиксированы попадания по зданию техникума и завода "Азот".

Как сообщалось ранее, россия сфокусировала основные усилия на попытках выйти на админграницы в Донецкой и Луганской областях, в частности аналитики считают, что оккупанты попытаются давить на Северодонецк со стороны Золотого, или попытаются отрезать его от дороги на Бахмут.