Арестович наочно показав на карті провал путіна в Україні: "Так проходить земна слава" (відео)

У росіян не вдасться захопити навіть той клаптик, про який вони зараз мріють

Після того, як за перші місяці війни змістився фронт боїв на картах бойових дій, можна чітко побачити провал російських окупантів в Україні.

Про це в ефірі в ніч проти 16 травня розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

На його карті чітко видно, що в перші тижні наступу росіяни ще мріяли захопити Харків, Запоріжжя, і через них "кліщами" окупувати території аж до Дніпра.

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У квітні цілі путінських вояк стали меншими, і вони хотіли просто забрати собі всі території Донецької та Луганської областей.

Станом на травень вони вже навіть не думають про весь Донбас, ще мріють захопленням Слов’янська та Краматорська, але все більше відступають у бік Лисичанська та Сєверодонецька.

Як росія змінювала плани із захоплення України

"До червня це будуть кліщі 30 на 30 кілометрів. Це вже не кліщі, це манікюрні ножички. На цьому все скінчиться, у них навіть цього не вийде. Це карта, — скорочення кремлівських амбіцій. Так проходить земна слава", — наголосив Арестович.

Як повідомляв "Телеграф", за останніми даними Генштабу, українські військові змогли відкинути супротивника на важливому напрямку на Донбасі.