У роботі Приват24 стався збій: що відомо зараз

У банку інформацію про збій поки що не коментують

У понеділок, 16 травня, клієнти однієї з провідних банківських установ "ПриватБанку" почали масово жалітися на збій в роботі додатку "Приват24". Зайти до особистого кабінету, використовуючи інтернет-браузер також неможливо.

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В переважній більшості випадків користувачі мобільного додатку відзначають, що під час спроби авторизації, система показує повідомлення "Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть пізніше" або взагалі "викидує" із застосунку.

Варто відзначити, що у пресцентрі "ПриватБанку" інформацію щодо перебоїв у роботі поки що не прокоментували, тож причини збою наразі достеменно невідомі.

Скріншот із додатку "приват24"

Додамо, що станом на 15:40 під час спроби завантажити кабінет клієнта через браузер жодних проблем не виникає, всі операції доступні, проте додаток "приват24" й надалі не працює.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що це вже не перший подібний збій у роботі одного з провідних українських банків. Зокрема один з клієнтів поскаржився на проблеми із зняттям валютної готівки.

Окрім того, варто нагадати, що "ПриватБанк" офіційно повідомив про завершення кредитних канікули, які були введені в Україні через війну з росією.