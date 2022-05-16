Рятувальники доставили жителям Луганщини 40 тонн води – голова ОВА

У Луганській області централізоване водопостачання відсутнє по всьому регіону. У неділю, 15 травня, рятувальники доставили 40 тонн води для потреб населення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Частково відновили мобільний зв'язок, газу вистачить на два місяці, у Лисичанську подекуди є світло", – проінформував він в офіційному Телеграм-каналі.

Деталізуючи ситуацію, голова ОВА відзначив, що газ в області мають п’ять населених пунктів, з них три забезпечені повністю, ще два – частково. "Це 21 375 абонентів", – уточнює Гайдай.

Наряду із цим є серйозні пошкодження на магістральних газогонах та розподільчих станціях в Донецькій області. В зв’язку із цим палива, яке залишається в трубах та сховищах, вистачить жителям області приблизно на два місяці.

У місті Лисичанськ частково є світло, подекуди працює і мобільний зв'язок, говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко відзвітував про розв’язання гуманітарної проблеми у Миколаєві. Там налагодили постачання питної води, для цього Кабмін виділив місту 56 млн гривень.