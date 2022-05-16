Окупантів розбили біля Авдіївки, але вони продовжують наступ: свіжа карта бойових дій

Лінія фронту залишилася незмінною

У понеділок, 16 травня, Міністерство оборони Великої Британії показало свіжу карту бойових дій російсько-української війни, яка триває 82-й день поспіль. І хоч ситуація з лінією фронту залишилася незмінною, ЗСУ вдалося відкинути окупантів на Авдіївському напрямку.

Нова мапа з'явилася у Twitter-акаунті британського оборонного відомства.

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За даними британської розвідки, лінія фронту за добу майже зовсім не змінилася. Збройні сили України, як і днем раніше, дають відсіч російським окупантам на Миколаївському та Харківському напрямках. Росіяни тим часом продовжують руйнувати Азовсталь і зосередилися на Донецькому напрямку.

Карта боїв в Україні за 16 травня

Карта боїв в Україні за 15 травня

Тим час у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку протягом доби окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації.

На Сіверському напрямку противник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та проводить демонстраційні дії, з метою утримання підрозділів Сил оборони на напрямку та не допущення їх перекидання до Східної операційної зони.

На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку до Державного кордону України з російською федерацією.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова українського МЗС Дмитро Кулеба чітко заявив про плани повернути у склад України Крим та території Донбасу, які російські окупанти захопили у 2014 році.