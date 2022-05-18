"Останній шанс москви": Піонтковський озвучив нову загрозу для України

Вже завтра західні партнери можуть почати тиснути на України, спонукаючи її до мирних переговорів з агресором

Керівництво України вже сьогодні повинно виступити із чіткою заявою, наголосивши на своїх умовах закінчення війни. Мова йде про відновлення територіальної цілісності країни шляхом повернення всіх захоплених росією територій з 20 лютого 2014 року. В протилежному разі вже завтра вона може опинитися під сильним тиском з боку Заходу, який намагатиметься "зберегти обличчя путіна".

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Про це під час свого чергового інтерв'ю для "Україна 24" розповів політолог-публіцист Андрій Піонтковський, наголосивши, що переговорний процес необхідно продовжувати для прийняття капітуляції росії.

За словами експерта, Захід вважає "принизливим" українське визначення перемоги у війні з росією, а саме відновлення територіальної цілісності України. Він переконаний, що президент Володимир Зеленський повинен публічно виступити із заявою про те, що українське керівництво та суспільно обурене такою оцінкою західних партнерів головної вимоги української сторони.

"Сьогодні Україні потрібно дуже чітко заявити про цілі завершення війни, бо вже завтра вона зіштовхнеться з дуже сильним тиском. Може навіть США їм вдасться якось модифікувати цю позицію, мовляв, росія не досягла своїх цілей, Україна нібито вже отримала перемогу та зберегла свій суверенітет, давайте зараз не будемо вимагати відновлення територіальної цілісності, особливо Криму, це потім, дипломатичними переговорами, тому що зараз головне — зупинити війну, адже потрібно припинити страждання народу, люди гинуть, давайте мирні переговори на якійсь лінії припинення вогню, а вже потім домовлятимемося далі. Ось це і є останній шанс москви", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як політолог Андрій Піонтковський розповів, на кого можна обміняти захисників "Азовсталі" та чому Україні варто побоюватися фашистського режиму росії.