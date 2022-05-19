"Буде ще роками продовжуватися": Арестович дав прогноз, коли скасують воєнний стан

Воєнний стан може зберігатися навіть після завершення війни

В Україні можуть продовжити військовий стан ще на 90 днів, однак це не означає, що після закінчення цього терміну його скасують.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович, передає "24 канал".

Він висловив переконання, що війна Росії проти України не закінчиться навіть до осені, а продовженнями воєнного стану на 30 днів українцям будуть даватися "хибні надії" про те, що нібито після цього терміну війна закінчиться. Тому, каже він, воєнний стан планують продовжити одразу на 90 днів, оскільки це дозволяє законодавство.

Водночас Арестович наголосив, що скасувати воєнний стан можна завжди.

Проте, за його словами, він радить бути готовими до того, що воєнний стан у деяких областях може зберігатися і після досягнення перемоги. Зокрема, це пов’язано з тим, що після завершення бойових дій зазвичай стартує процес розмінування та пошуку снарядів, що не розірвалися.

"За світовим законом день війни – це 3 дні розмінування. Це ще роками триватиме", — сказав він.

Також він зазначив, що деякі підрозділи навіть після перемоги перебуватимуть на державному кордоні та не відразу повернуться до місць постійно дислокації.

Як повідомлялося раніше, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявляв, що Україна не збирається йти на будь-які компроміси з росією, оскільки це або призведе до нових конфліктів у майбутньому, або затягування бойових дій.