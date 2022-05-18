На Банковій чітко пояснили, чому поступок росії не буде

Про поступки просили декілька європейських політиків, однак в Україні впевнені, що нічого хорошого з цього не вийде

Україна не піде на жодні поступки щодо свого суверенітету російській владі, як і не може бути жодних компромісів у війні з росією. Адже такі дії призведуть до затягування бойових дій чи нових конфліктів.

Про це у середу, 18 травня, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Радіо НВ".

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За словами Подоляка, піти на поступки росії Україні пропонували декілька європейських політиків, серед яких був й президент Франції Еммануель Макрон.

"Загалом ці заяви не лише Еммануеля Макрона, а й ще деяких людей із європейської політичної спільноти трохи дивні. Зрозуміло, що українське суспільство не підтримає таких вимог у жодному вигляді. Будь-яка поступка рф означатиме Мінськ-3, отже, відкладену війну. Це має розуміти політична еліта Європи, коли робить такі заяви. І ми на це свідомо не підемо у будь-якому вигляді", — заявив він.

Радник голови ОП переконаний, що будь-який крок назустріч росії спровокує ще більше претензій та вимог до України, а на фоні цього такі прохання європейських політиків виглядають дуже дивно.

"Мені на 83 день війни взагалі незрозуміло, чому в Європі з'являються такі думки. Вони, мабуть, хочуть повернутися до звичних для них правил ведення бізнесу з рф, але мені здається, що цього вже не буде, тому що зафіксовані військові злочини рф у великому масштабі", — наголосив Подоляк.

Він додав, що Європі варто "коректніше" ставитися до питання, як має завершитися російсько-українська війна. І мова тут має бути не про поступки росії, а про врахування пріоритетів України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський днями повідомив про те, що йому надходили пропозиції від французького колеги Еммануеля Макрона щодо поступок російському кривавому диктатору Путіну. Глава Української держави на них не погодився.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не менш чіткою є позиція української влади щодо Криму та Донбасу. Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ці території не стануть розмінною монетою у встановленні режиму припинення вогню у війні.