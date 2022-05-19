У путіна туманно відповіли щодо планів на території України

росія нібито просто хоче "забезпечувати життєдіяльність" на окупованих територіях України

Прес-секретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що без вираження волі жителів окупованих територій України росія нічого з цими територіями "не робитиме".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РІА Новини".

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"Всі дії мають свою предтечу, а предтечі будь-яких дій може бути виключно вираження волі жителів цих районів. Без вираження волі жителів цих районів, без того, щоб вони визначилися самі, як далі і з ким вони хочуть жити, нічого робити не може", — сказав він.

Таку завуальовану відповідь пєсков дав на запитання журналістів, чи вирішила росія "окупувати частину території України" всупереч обіцянкам президента росії володимира путіна, який на початку війни говорив, що окупації українських територій не буде. пєсков заявив, що "суперечностей у словах президента та низки російських політиків, які, зокрема, говорили про Херсонську область чи Запоріжжя, немає.

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За його словами, на цих територіях "потрібно просто забезпечувати життєдіяльність, гарантувати соціальне забезпечення", оскільки "багато районів зараз перебувають без світла, каналізації, води".

"Цим потрібно займатись. Необхідністю першочергових заходів, які продиктовані турботою про людей, і робляться подібні заяви", — заявив рупор Кремля.

Очевидно, що таким чином кремлівська влада хоче забезпечити собі шляхи до відступу та прикриваючись "повагою до волі українців із окупованих територій", залишити собі поле для торгів.

Нагадаємо, раніше в росії заявили про плани назвати вулиці одразу в кількох регіонах на честь бойовиків "ДНР". Як вдалося з’ясувати журналістам "Медузи", робиться це недарма. Мета російської влади — "підготувати" жителів рф до "приєднання "ДНР" і "ЛНР", якого б так хотілося путіну.